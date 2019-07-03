اللواء اليحيى : انطلاق الرحلات الناقلة للحجاج مستفيدي مبادرة طريق مكة

2019-07-03

متابعات الخليج 365 - واس

تنطلق يوم غد الخميس أولى الرحلات الناقلة لحجاج بيت الله الحرام المستفيدين من مبادرة طريق مكة، وذلك من المطارات المشمولة بالمبادرة لحج هذا العام 1440هـ في ماليزيا، وباكستان، وبنجلاديش.

أوضح ذلك لوكالة الأنباء السعودية رئيس وفد المملكة الخاص مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، مبينًا أن المبادرة تأتي ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي طورته واعتمدته قيادة المملكة كأحد برامج رؤية 2030 بغية للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين وتعزيز جهود الجهات الحكومية وتكاتفها في خدمتهم وإتاحة الفرصة لأكبر عدد منهم لأداء مناسكهم في يسر وسهولة وطمأنينة.

ورفع اللواء سليمان اليحيى الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – نظير ما يوليانه من رعاية واهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوّار .

وقال : إن مبادرة طريق مكة تحظى بمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا مما أسهم في سرعة تحقيق أهدافها التي تتضح من الاهتمام المتزايد من الدول الإسلامية للانضمام لها حيث تم التوسع في تطبيق المبادرة في حج هذا العام إلى خمس دول وذلك بانضمام باكستان، وبنجلاديش، وتونس إلى الدول التي استفاد حجاجها من التسهيلات التي وفرتها المبادرة لهم خلال العامين الماضيين؛ وهما ماليزيا وإندونيسيا.

وأضاف أنه سيتم العمل في مطارات دول المبادرة على تيسير إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج من بلدانهم ودخولهم إلى المملكة من خلال مسارات مخصصة لهم بإشراف من الجانبين السعودي والدول المشمولة بالمبادرة ليعزز ذلك من سرعة إنجاز إجراءات الدخول إلى المملكة التي تشمل إصدار التأشيرات وإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك، والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية مع ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن بالمملكة الأمر الذي سيمكن الحجاج المستفيدين من تجاوز تلك الإجراءات عند وصولهم إلى المملكة بإذن الله، كما يتيح لهم فرصة الانتقال مباشرة إلى الحافلات التي تكون بانتظارهم في صالة القدوم لنقلهم إلى أماكن إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بينما تتولى الجهات الخدمية استلام أمتعة الحجاج المستفيدين من المبادرة، ونقلها إليهم في الدور السكنية.

يذكر أن المبادرة أطلقتها وزارة الداخلية، ويشارك في تنفيذها وزارات : الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، وهيئتي الجمارك والطيران المدني، ومركز المعلومات الوطني .