المملكة تحصد 3 مليار يورو بعد الطرح الأول للسندات الدولية بالعملة الأوروبية

2019-07-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت وزارة المالية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.

وقد بلغ إجمالي الطرح 3 مليار يورو (ما يعادل 12.70 مليار ريال سعودي) مُقسّمة على شريحتين كما يلي: مليار يورو (ما يعادل 4.2 مليار ريال سعودي) لسندات 8 سنوات استحقاق العام 2027م، و2 مليار يورو (ما يعادل 8.4 مليار ريال سعودي) لسندات 20 سنة استحقاق العام 2039م.