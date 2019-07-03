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المملكة تحصد 3 مليار يورو بعد الطرح الأول للسندات الدولية بالعملة الأوروبية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة المالية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين.
وقد بلغ إجمالي الطرح 3 مليار يورو (ما يعادل 12.70 مليار ريال سعودي) مُقسّمة على شريحتين كما يلي: مليار يورو (ما يعادل 4.2 مليار ريال سعودي) لسندات 8 سنوات استحقاق العام 2027م، و2 مليار يورو (ما يعادل 8.4 مليار ريال سعودي) لسندات 20 سنة استحقاق العام 2039م.
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