رياح وأتربة تحد الرؤية على أملج وتبوك حتى الـ 9 مساءً

2019-07-03

متابعات الخليج 365 - تبوك

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن نشاط في الرياح السطحية مع تدنٍّ في مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة تبوك تشمل محافظات الوجه وأملج وضباء، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

Advertisements

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ومنطقة نجران تمتدّ إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير يمتدّ إلى مرتفعات الباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وفي سياق ذي صلة نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 10 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.