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2019-07-03 بدر بن سلطان يبحث خطط أمن وسلامة مخيمات المشاعر المقدسة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الحج المركزية.

واستعرض الأمير بدر بن سلطان، جاهزية القطاعات المعنية باستقبال ضيوف الرحمن منذ قدومهم إلى الأراضي المقدسة وحتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين، مؤكدًا أهمية تكامل وتضافر الجهود لتقديم أفضل وأرقى الخدمات للحجيج.

وناقش الاجتماع خطط الأمن والسلامة، وجاهزية المخيمات والمرافق بالمشاعر المقدسة، واستعدادات القطاعات المختلفة لخدمة ضيوف الرحمن.

كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة تمهيدًا لرفعها إلى لجنة الحج المركزية.









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