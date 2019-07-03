محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت تنفيذ العملية بنجاح بإجمالي 3 مليارات يورو أعلنت وزارة المالية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدَّين. وأوضحت الوزارة أن إجمالي الطرح بلغ ثلاثة مليارات يورو (ما يعادل 12.70مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين، مليار يورو (ما يعادل 4.2 مليارات ريال سعودي) لسندات 8 سنوات استحقاق العام 2027م، ومليارا يورو (ما يعادل 8.4 مليارات ريال سعودي) لسندات 20 سنة استحقاق العام 2039م. "المالية": إتمام تسعير الطرح الأول باليورو من السندات الدولية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-03 أعلنت وزارة المالية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدَّين. وأوضحت الوزارة أن إجمالي الطرح بلغ ثلاثة مليارات يورو (ما يعادل 12.70مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين، مليار يورو (ما يعادل 4.2 مليارات ريال سعودي) لسندات 8 سنوات استحقاق العام 2027م، ومليارا يورو (ما يعادل 8.4 مليارات ريال سعودي) لسندات 20 سنة استحقاق العام 2039م. Advertisements 03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440 04:00 PM أعلنت تنفيذ العملية بنجاح بإجمالي 3 مليارات يورو أعلنت تنفيذ العملية بنجاح بإجمالي 3 مليارات يورو أعلنت وزارة المالية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات الدولية المقومة بعملة اليورو، ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدَّين. وأوضحت الوزارة أن إجمالي الطرح بلغ ثلاثة مليارات يورو (ما يعادل 12.70مليار ريال سعودي) مقسمة على شريحتين، مليار يورو (ما يعادل 4.2 مليارات ريال سعودي) لسندات 8 سنوات استحقاق العام 2027م، ومليارا يورو (ما يعادل 8.4 مليارات ريال سعودي) لسندات 20 سنة استحقاق العام 2039م. ، "المالية": إتمام تسعير الطرح الأول باليورو من السندات الدولية ،

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