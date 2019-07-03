، "البيئة" تدعو 88 متقدماً ومتقدمة للمقابلات الشخصية ومطابقة البيانات ،

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دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 88 متقدماً ومتقدمةً على وظائفها المعلن عنها يوم 19/ 6/ 1440هـ؛ وذلك لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم للمرحلة الثانية، ولمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الثلاثاء 6/ 11/ 1440هـ، وذلك بديوان الوزارة، حي الملك عبدالله، مخرج 12.
وأوضحت أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة على الرابط:
https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9).aspx،
وفي حالة الرغبة في الاستفسار الاتصال على 0112038888 تحويلة 1480 – 1152.
"البيئة" تدعو 88 متقدماً ومتقدمة للمقابلات الشخصية ومطابقة البياناتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-03
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 88 متقدماً ومتقدمةً على وظائفها المعلن عنها يوم 19/ 6/ 1440هـ؛ وذلك لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم للمرحلة الثانية، ولمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الثلاثاء 6/ 11/ 1440هـ، وذلك بديوان الوزارة، حي الملك عبدالله، مخرج 12.
وأوضحت أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة على الرابط:
https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9).aspx،
وفي حالة الرغبة في الاستفسار الاتصال على 0112038888 تحويلة 1480 – 1152.
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
03:15 PM
للمرحلة الثانية ولمدة ثلاثة أيام ابتداءً من 6 ذي القعدة بديوان الوزراة
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 88 متقدماً ومتقدمةً على وظائفها المعلن عنها يوم 19/ 6/ 1440هـ؛ وذلك لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم للمرحلة الثانية، ولمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الثلاثاء 6/ 11/ 1440هـ، وذلك بديوان الوزارة، حي الملك عبدالله، مخرج 12.
وأوضحت أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة على الرابط:
https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9).aspx،
وفي حالة الرغبة في الاستفسار الاتصال على 0112038888 تحويلة 1480 – 1152.
، "البيئة" تدعو 88 متقدماً ومتقدمة للمقابلات الشخصية ومطابقة البيانات ،
المصدر : الخليج 365
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