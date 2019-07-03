، "البيئة" تدعو 88 متقدماً ومتقدمة للمقابلات الشخصية ومطابقة البيانات ،

محمد بن مسعود - الدمام - للمرحلة الثانية ولمدة ثلاثة أيام ابتداءً من 6 ذي القعدة بديوان الوزراة

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة 88 متقدماً ومتقدمةً على وظائفها المعلن عنها يوم 19/ 6/ 1440هـ؛ وذلك لإجراء المقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم للمرحلة الثانية، ولمدة ثلاثة أيام ابتداءً من الثلاثاء 6/ 11/ 1440هـ، وذلك بديوان الوزارة، حي الملك عبدالله، مخرج 12.

وأوضحت أنه بإمكان المتقدمين الاطلاع على الأسماء المرشحة على الرابط:

https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9).aspx،

وفي حالة الرغبة في الاستفسار الاتصال على 0112038888 تحويلة 1480 – 1152.