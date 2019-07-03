محمد بن مسعود - الدمام - تمت إحالته للجهة المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة أكدت مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية في منطقة القصيم تمكنت من القبض على شاب ظهر في مقاطع فيديو وهو يتعمد الاصطدام بمركبة متوقفة بجوار منزل، بعدما هشّم زجاجها. وبينت المصادر أنه تمت إحالة الشاب للجهة المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة. مصادر: القبض على شاب تعمّد تحطيم مركبة في فيديو متداول عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-07-03 أكدت مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية في منطقة القصيم تمكنت من القبض على شاب ظهر في مقاطع فيديو وهو يتعمد الاصطدام بمركبة متوقفة بجوار منزل، بعدما هشّم زجاجها. وبينت المصادر أنه تمت إحالة الشاب للجهة المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة. Advertisements 03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440 03:03 PM تمت إحالته للجهة المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة تمت إحالته للجهة المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة أكدت مصادر مطلعة أن الجهات الأمنية في منطقة القصيم تمكنت من القبض على شاب ظهر في مقاطع فيديو وهو يتعمد الاصطدام بمركبة متوقفة بجوار منزل، بعدما هشّم زجاجها. وبينت المصادر أنه تمت إحالة الشاب للجهة المختصة لإكمال الإجراءات اللازمة. ، مصادر: القبض على شاب تعمّد تحطيم مركبة في فيديو متداول ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: القبض على شاب تعمّد تحطيم مركبة في فيديو متداول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.