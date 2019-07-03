السعودية اليوم / مكتب إرشاد الحافلات يدرب أكثر من 1800 إداري وإدارية ومرشدي حافلات لخدمة ضيوف الرحمن



مكة المكرمة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واس

نظم مكتب إرشاد الحافلات في مكة المكرمة والمدينة المنورة دورات تدريبية لأكثر من 1800 موظف من مرشدين وإداريين وإداريات وتهيأتهم لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج 1440 .

وتضمنت الدورات التدريبية جوانب عدة في خدمة ضيوف الرحمن وكيفية تحمل ضغوطات العمل في خدمتهم، إلى جانب ذلك الاسعافات الأولية والتأهيل إلى دورات تشغيلية لمدراء محطات العمل بمكة المكرمة و المدينة المنورة وإكسابهم بعض اللغات الرائجة التي تمكنهم من مخاطبة الحجاج وتحقيق مطالبهم في أسرع وقت ممكن.

وأوضح نائب مدير عام مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة ياسر كردي, أن المكتب حرص على تطوير الإداريين والإداريات والمرشدين وتقديم الدورات التدريبية لهم بالشكل المطلوب إنفاذاً لتوجيهات معالي وزير الحج والعمرة ونائبه وبمتابعة مستمرة من رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف ورئيس النقابة العامة للسيارات في تسخير الإمكانيات لخدمة الحجيج، والتركيز على الجودة وتطبيقها في مخرجات الأعمال لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم الأراضي المقدسة حتى عودتهم إلى بلدانهم .

من جانبه أكد نائب مدير عام مكتب إرشاد الحافلات بالمدينة المنورة مروان

وأشار إلى أن المكتب ابرم هذا العام اتفاقيه شراكة مع مركز الأمير سلطان بن سلمان بالمدينة المنورة لتنفيذ البرنامج التدريبي بمسرح جمعية الأطفال المعوقين كمساهمة لدعم الجمعية, حيث تأتي هذه الخطوة في مقدمة اهتمامات الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف لتقديم الخدمة المتميزة لحجاج بيت الله الحرام .

// انتهى //

15:40ت م

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مكة المكرمة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسنظم مكتب إرشاد الحافلات في مكة المكرمة والمدينة المنورة دورات تدريبية لأكثر من 1800 موظف من مرشدين وإداريين وإداريات وتهيأتهم لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج 1440 .وتضمنت الدورات التدريبية جوانب عدة في خدمة ضيوف الرحمن وكيفية تحمل ضغوطات العمل في خدمتهم، إلى جانب ذلك الاسعافات الأولية والتأهيل إلى دورات تشغيلية لمدراء محطات العمل بمكة المكرمة و المدينة المنورة وإكسابهم بعض اللغات الرائجة التي تمكنهم من مخاطبة الحجاج وتحقيق مطالبهم في أسرع وقت ممكن.وأوضح نائب مدير عام مكتب إرشاد الحافلات الناقلة للحجاج بمكة المكرمة ياسر كردي, أن المكتب حرص على تطوير الإداريين والإداريات والمرشدين وتقديم الدورات التدريبية لهم بالشكل المطلوب إنفاذاً لتوجيهات معالي وزير الحج والعمرة ونائبه وبمتابعة مستمرة من رئيس الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف ورئيس النقابة العامة للسيارات في تسخير الإمكانيات لخدمة الحجيج، والتركيز على الجودة وتطبيقها في مخرجات الأعمال لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم الأراضي المقدسة حتى عودتهم إلى بلدانهم .من جانبه أكد نائب مدير عام مكتب إرشاد الحافلات بالمدينة المنورة مروان خاشقجي , أن المكتب وبصفة مستمرة سنوياً يقوم بتنفيذ برامج تدريبية تسهم في تطوير العملية الإرشادية و دور المرشد و المهام و الواجبات و آخر المستجدات في العملية التشغيلية بمحطات الاستقبال والتوجيه وقسم الحركة والمتابعة وشرح ألية استخدام "تطبيق أرشدني" الذي يسهم في تسريع العملية الإرشادية وفق المسار الإلكتروني بالإضافة إلى مشاركة العنصر النسائي للعام الثاني على التوالي ضمن فريق عمل المكتب الذين تم استقطابهم هذا العام للعمل بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز كمدخلات بيانات إضافة إلى موظفات الأعمال الإدارية بمكة المكرمة.وأشار إلى أن المكتب ابرم هذا العام اتفاقيه شراكة مع مركز الأمير سلطان بن سلمان بالمدينة المنورة لتنفيذ البرنامج التدريبي بمسرح جمعية الأطفال المعوقين كمساهمة لدعم الجمعية, حيث تأتي هذه الخطوة في مقدمة اهتمامات الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف لتقديم الخدمة المتميزة لحجاج بيت الله الحرام .// انتهى //15:40ت م0166

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