

جدة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليه 2019 م واس

دشن محافظ القنفذة فضا بن بين البقمي، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019 بحضور مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة بالنيابة الملازم أول عواض البقمي والمشرف العام على فرع جمعية كفى محمد صالح الزبيدي.

وشهد معرض مكافحة المخدرات الذي انطلق تحت شعار ( اصغ.. أولا ) بتنظيم جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالقنفذة وبالشراكة مع إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة اليوم، اقبالاً كبيراً من العائلات وتفاعلاً من كافة الفئات العمرية للبرنامج الذي أقيم ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بمقر ملاهي فن سيتي اشتمل على عدة أركان تركزت لتوضيح مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية على الفرد والمجتمع، كما جرى توزيع النشرات والكتيبات التوعوية والورود على زوار المعرض بالإضافة إلى مسرح البراعم ومسابقات. وحصل قائدو السيارات بالطرقات على الورود والنشرات التوعوية .

وفي الختام قدّم المشرف العام على فرع كفى شكره لمحافظ ولمدير إدارة مكافحة المخدرات والجهات المشاركة، ولمؤسسة الثنيان وإخوانه الخيرية على دعمها ورعايتها للبرنامج.

يذكر أن جمعية كفى وإدارة مكافحة المخدرات بالقنفذة تبذلان جهوداً حثيثة من خلال البرامج والفعاليات المستمرة التي تنفذ على مدار العام لتوعية كافة أفراد المجتمع بأضرار المخدرات.

//انتهى//

15:26ت م

0163





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / محافظ القنفذة يدشن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.