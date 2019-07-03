السعودية اليوم / محافظ القريات يتفقد منفذ الحديثة استعداداً لاستقبال الحجاج



سكاكا 30 شوال 1440 هـ الموافق03 يوليو 2019 م واس

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، تفقد محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر منفذ الحديثة الحدودي مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك للاطلاع على الاستعدادات لقدوم الحجاج عبر المنفذ.

وشملت الزيارة جمرك الحديثة وكبائن وساحات التفتيش وكبائن وصالات جوازات المنفذ والمحجر الصحي ومكتب وزارة الحج وصالة استراحة الحجاج

وفي نهاية الجولة عقد المحافظ الجاسر اجتماع بحضور رئيس مركز الحديثة, ومدير عام جمرك الحديثة, ومدير الشئون الصحية بالقريات, ومدير جوازات المنفذ, ومدير مكتب وزارة الحج بالحديثة لمناقشة الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن وإيجاد الحلول للمعوقات إن وجدت.

وأكد الجاسر خلال الاجتماع على توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وفق ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, لحجاج بيت الله الحرام والزوار من المعتمرين.

//انتهى//

15:21ت م

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