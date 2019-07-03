السعودية اليوم / أمين جدة يستقبل أمين منطقة حائل ويبحثان الموضوعات المشتركة



جدة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليه 2019 م واس

استقبل معالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي في مكتبه بمقر الأمانة اليوم، أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبوراس.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات العلاقة المشتركة.

وتخلل الزيارة عقد اجتماع بحضور مسؤولي أمانة جدة في القطاعات المختلفة , جرى خلاله استعراض جهود الأمانة ومشاركتها اللوجستية في موسم جدة .

// انتهى //

14:59ت م

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