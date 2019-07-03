السعودية اليوم / توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مجلسي العربي للطفولة والأردني لشؤون الأسرة



القاهرة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واس

وقّع المجلس العربي للطفولة والتنمية اليوم، بالعاصمة الأردنية عمَّان مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة الأردني، بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ مشروع دعم بناء قدرات مؤسسات الطفولة في الدول العربية لتطبيق نموذج المجلس العربي لتنشئة الطفل "تربية الأمل".

وقع عن المجلس العربي للطفولة والتنمية الأمين العام للمجلس الدكتور حسن البيلاوي، وعن المجلس الوطني لشؤون الأسرة الأردني الأمين العام للمجلس الدكتور محمد المقدادي.

وأفاد المجلس العربي للطفولة والتنمية في بيان له بأن البروتوكول يهدف إلى تفعيل دور الأسرة والمدرسة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني في تنشئة الطفل، ودعم بناء قدرات مؤسسات الطفولة في الدول العربية لتطبيق نموذج المجلس العربي لتنشئة الطفل: "تربية الأمل" في أربعة دول عربية بدعم من برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند".

وأضاف البيان أن البروتوكول الذي تمتد مدته إلى عامين يسهم في تطوير الأساليب الراهنة لتنشئة الطفل، ومساعدته على المشاركة والمساهمة بفاعلية في بناء وطنه، والقدرة على المشاركة والإبداع والتجديد.

وأشار البيان إلى أن نموذج "تربية الأمل" يهدف إلى بناء الأمل لدى الطفل من خلال تنمية وعي عقلاني مستنير يطلق طاقاته في التفكير الناقد والإبداع، ويبني قدراته في التعلّم المستمر والعمل، ويؤهله للاندماج الكامل في مجتمعه.

// انتهى //

14:51ت م

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