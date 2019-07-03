السعودية اليوم / الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تكلف 800 عضو وعدداً من المترجمين للمشاركة في الحج



الرياض 30 شوال 1440 هـ الموافق03 يوليو 2019 م واس

أكملت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استعداداتها للمشاركة في حج هذا العام 1440هـ، ضمن الجهات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأوضح معالي الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند أن الرئاسة العامة تقوم بمهامها واختصاصاتها للمشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام مواكبة لرؤية المملكة العربية

وأشار إلى أن الرئاسة كلفت أكثر من 800 مشارك للقيام بأعمال توعية الحجاج وتوجيههم وإرشادهم من خلال مراكزها التوجيهية البالغ عددها 42 مركزاً توجيهياً ونقطة توزيع، في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى مترجمين بمختلف اللغات الحيَّة، كما خصصت الرئاسة شاشات وتقنيات حديثة تساهم في توعية الحجاج وتخاطبهم بلغاتهم.

وثمن معاليه ما تقدمه المملكة العربية السعودية من خدمات ضخمة وما تسخِّره من إمكانات كبيرة لإنجاح موسم الحج في كل عام، مؤكداً أن هذه البلاد منذ تأسيس دعائمها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – ومن بعده أبناؤه البررة وهم يقومون على خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين خير قيام، وهي تعتز برعايتها للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وبين أن الرئاسة العامة تقوم بتطوير خطط عملها سنوياً للإسهام برسالتها في العناية بالحجاج والمعتمرين.

ورفع الشيخ السند الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -, على ما يبذلانه من عناية ورعاية لحجاج بيت الله الحرام، ودعم ومساندة لأعمال الرئاسة العامة في الحج.

كما توجه معاليه بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على توجيهاته المباركة ورعايته المتواصلة لكل ما من شأنه إنجاح موسم الحج ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بكل راحة واطمئنان.

// انتهى //

14:48ت م

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الرياض 30 شوال 1440 هـ الموافق03 يوليو 2019 م واسأكملت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استعداداتها للمشاركة في حج هذا العام 1440هـ، ضمن الجهات المشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام وقاصدي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.وأوضح معالي الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند أن الرئاسة العامة تقوم بمهامها واختصاصاتها للمشاركة في خدمة حجاج بيت الله الحرام مواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تضمنت الاعتناء بالحجاج والمعتمرين مما يتطلب مزيداً من العمل لتحقيق هذه الرؤية الطموحة في زيادة عدد الزوار والمعتمرين.وأشار إلى أن الرئاسة كلفت أكثر من 800 مشارك للقيام بأعمال توعية الحجاج وتوجيههم وإرشادهم من خلال مراكزها التوجيهية البالغ عددها 42 مركزاً توجيهياً ونقطة توزيع، في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى مترجمين بمختلف اللغات الحيَّة، كما خصصت الرئاسة شاشات وتقنيات حديثة تساهم في توعية الحجاج وتخاطبهم بلغاتهم.وثمن معاليه ما تقدمه المملكة العربية السعودية من خدمات ضخمة وما تسخِّره من إمكانات كبيرة لإنجاح موسم الحج في كل عام، مؤكداً أن هذه البلاد منذ تأسيس دعائمها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله – ومن بعده أبناؤه البررة وهم يقومون على خدمة حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين خير قيام، وهي تعتز برعايتها للحرمين الشريفين وقاصديهما.وبين أن الرئاسة العامة تقوم بتطوير خطط عملها سنوياً للإسهام برسالتها في العناية بالحجاج والمعتمرين.ورفع الشيخ السند الشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -, على ما يبذلانه من عناية ورعاية لحجاج بيت الله الحرام، ودعم ومساندة لأعمال الرئاسة العامة في الحج.كما توجه معاليه بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على توجيهاته المباركة ورعايته المتواصلة لكل ما من شأنه إنجاح موسم الحج ليتمكن ضيوف الرحمن من أداء نسكهم بكل راحة واطمئنان.// انتهى //14:48ت م0147

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