السعودية اليوم / أمانة الطائف تنفذ حملات رقابية بسوق الطائف للفواكه والخضار المركزي



الطائف 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واس

أزالت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للأسواق 22 بسطة مخالفة من سوق الخضار والفواكه المركزي، شملت البسطات الثابتة والمتحركة التي استغلت المساحات المفتوحة ومواقف السيارات والأرصفة وسبل المشاة وساحة الحراج وشغلها بشكل غير نظامي بالبسطات المتحركة والثابتة ومزاحمة المتسوقين.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلدية الفرعية, أنها وضعت خطة رقابية لمتابعة العمل بأسواق النفع العام والتي تشهد زيادة في نسب الارتياد والمعروضات، مبيناً أن الفرق الرقابية الميدانية تكثف جولاتها على الأسواق لضبط المخالفات وتصحيحها والزام الباعة بالاشتراطات النظامية.

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14:45ت م

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