شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مئات السلال الغذائية على النازحين في قرى حجة والان مع التفاصيل
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مئات السلال الغذائية على النازحين والمتضررين في قرى محافظة حجة.
وقام المركز بتوزيع 300 سلة غذائية تزن 22 طناً و200 كيلو غرام على النازحين والمتضررين في بعض قرى حجة، حيث استفاد منها 1800 شخص بعدة مناطق في المحافظة.
وشملت عمليات التوزيع قرى الجعدة والتنابكة والطينة وبني فائد والغرزه التابعة لمديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.
يأتي هذا فيما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم الأعمال الإنسانية والإغاثية في مختلف محافظات الجنوب والشمال، والتي تتنوع بين مساعدات غذائية وبرامج ترفيهية للأطفال المتضررين.
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