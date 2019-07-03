السعودية | الأمير خالد الفيصل يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمير خالد الفيصل يستقبل سفير جمهورية باكستان لدى المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 26 دقيقة - 2:51 مساءً, 3 يوليو 2019 م المناطق _ مكة المكرمة استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة ، سفير جمهورية باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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