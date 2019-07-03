رابط التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.. موعد فتح المسار الإلكتروني لحجاج موسم 1440

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل في المملكة العربية السعودية، أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء فتح المسار الإلكتروني للحجاج في الداخل وتأكيد الحجز من خلال اختيار البرنامج المفضل للحجاج، حيث يتم من خلال موقع مسار استعراض البرامج الباقات المقدمة لكافة الحجاج المواطنين والمقيمين، والحجز الفعلي للحج من خلال وضع 190 شركة ومؤسسة يتم الحجز من خلالهم، ويتم التسجيل يوم الخميس غرة ذي القعدة في تمام الساعة 8 صباحا عبر بوابة مسار الإلكترونية، وتلك ضمن استعدادات الوزارة لموسم الحج الحالي.

حيث قد نشرت إمارة في منطقة مكة المكرمة، من خلال صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل التدوينات “تويتر” رسم يوضح من خلاله بأنه سيتم إطلاق الحجز الفعلي للحجاج يوم الخميس الأول من ذي القعدة، عبر موقع مسار الإلكتروني وأنه هو المنفذ الوحيد للحجز للعام الحالي للحجاج في الداخل، وأن أي تسجيل خارج مسار في شركات أخرى يعتبر شركات وهمية وغير مرخصة، وأكد وزارة الحج والعمر بأنها قد قامت بتطوير السيرفر الخاص بالتسجيل حتى يتحمل ضغط التسجيل للحج من اليوم الأول.

المسار الإلكتروني لحجاج الداخل

يعتبر المسار الإلكتروني هو بوابة إلكترونية تم تخصيصها من جانب وزارة الحج والعمرة، والتي تعمل لاستقبال طلبات المواطنين والمقيمين، ويتوغر من خلالها حجز باقات وبرامج الخدمات التي تقدمها شركات ومؤسسات حجاج الداخل في مختلف مستويات الخدمة.

خطوات التقديم في خدمة مسار للحج

للحجز في خدمة مسار للحج يجب أتباع بعض الخطوات الهامة والميسرة، وذلك عن طريق تعليمات وارشادات متوفرة داخل موقع الحج والعمرة في الداخل والتي تتمثل في الأتي:

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أولا زيارة الموقع الإلكتروني مسار للحج من الداخل للمواطنين والمقيمين في المملكة.

ثم إدخال البيانات الشخصية التي تمكن المستفيد من التأكّد من أحقيته للحج.

ثم يقوم الحاج باختيار باقة الخدمة والبرنامج المناسب له.

ثم يقوم بإصدار الفاتورة، وبعد السداد ترفع البيانات لوزارة الداخلية لإصدار تصريح الحج.

ثم ترسل بيانات الحاج لشركة الحج لترتيب استقباله وخدمته.

أسعار برامج الحج في مسار للحج والعمرة

صنفت وزارة الحج والعمرة برامج خدمة الضيافة التي سوف يتم تقدمها من جانب شركات ومؤسسات حجاج الداخل، وذلك خلال موسم الحج هذا العام 1440هـ، حيث قد قسمت برامج الحج إلى 6 باقات تتمثل على النحو التالي:

باقة ضيافة رقم 1/ وتتراوح أسعارها ما بين 7561 ريال إلى 8161 ريال، فيما أن تلك الباقة ضيافة 1 بلس توفر ميزة السكن في مكة المكرّمة.

باقة ضيافة رقم 2/ وتتراوح أسعارها ما بين 7310 ريال إلى 7910 ريال، فيما أن “باقة ضيافة 2 بلس” توفر ميزة السكن في مكة المكرّمة.

باقة ضيافة رقم 3/ وتتراوح أسعارها ما بين 6508 ريال إلى 7108 ريال، فيما أن “باقة ضيافة 3 بلس” توفر ميزة السكن في مكة المكرّمة.

باقة ضيافة رقم 4/ وتتراوح أسعارها ما بين 5708 إلى 6308 ريال، فيما أن “باقة ضيافة 4 بلس” توفر ميزة السكن في مكة المكرّمة.

باقة ضيافة 1 أبراج: يبلغ سعرها 11905 ريال سعودي، وذلك هو برنامج الضيافة للحجاج الذين سوف يسكنون في أبراج منى الستة المملوكة لشركة منى العقارية.

باقات الحج الاقتصادية بأسعار مخفضة