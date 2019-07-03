وزارة الحج والعمرة تعلن فتح باب التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل يوم الخميس المقبل.. تعرف...

قالت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، بأنها قد قررت فتح باب التسجيل في المسار الإلكتروني، وذلك بالنسبة لحجاج الداخل بدءًا من صباح الغد الخميس والموافق 3 يوليو الجاري، مشيرة إلى كون هذا العام سوف يشهد طرح عدة باقات ومميزات جديدة لتناسب أكبر عدد من المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج في هذا العام.

وأشارت الوزرة، بأن فتح باب التسجيل في المرحلة الثانية من المسار الإلكتروني سيكون يوم الخميس الموافق الأول من شهر ذي القعدة، مؤكدة بأن حجاج الداخل والذي يصل عددهم نحو 230 ألف حاج، سيكون أمامهم فرصة للإختيار والتسجيل عبر نحو 190 شركة ومؤسسة.

فتح باب التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440هـ

وذكرت مصادر مطلعة داخل وزارة الحج والعمرة، بأن هذه المرحلة من المسار الإلكتروني مخصصة من أجل تسجيل بيانات الحجاج، وكذلك إختيار البرامج والباقات المتاحة أمام المواطنين الراغبين في أداء فريضة العمرة هذا العام، وهذا في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، بأن المسار الإلكتروني هو الطريقة الوحيدة لتسجيل بيانات الحجاج، موجهة تحذيرات شديدة اللهجة إلى كل المواطنين من التعامل مع بعض الشركات التي تهدف إلى النصب عليهم.

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ويتسائل البعض دومًا عن طريقة وخطوات تسجيل البيانات عبر المسار الإلكتروني، وخلال السطور القادمة ستجدون إجابة بالفيديو لتوضيح هذه العملية بشكل أكثر بساطة لكل الحجاج هذا العام.

خطوات التسجيل في المسار الإلكتروني 1440هـ

وجاءت خطوات التسجيل في المسار الإلكتروني لمن يرغب في أداء فريضة الحج للعام الهجري 1440هـ، والذي تبدأ المملكة في تقديم الخدمات الخاصة به من يوم 7 ذي الحجة المقبل، وجاءت على النحو التالي:

البداية يجب عليك تسجيل الدخول إلى موقع المسار الإلكتروني، وذلك من خلال هذا الرابط.. من هنا

بعد ذلك يجب إدخال البيانات الشخصية للتأكد من أحقية المستفيد من الحج

ومن ثم سيكون من الممكن بأن يتم اختيار باقة الحج وإصدار الفاتورة.

وزارة الحج والعمرة تعلن عن الباقات المتاحة عبر المسار الإلكتروني للحجاج

وكشفت وزارة الحج والعمرة عن الباقات المتاحة أمام المواطنين من أجل حجزها مع بداية فتح المسار الإلكتروني بدءًا من غرة ذي القعدة، وجاءت على النحو التالي: