خطوات التسجيل في المسار الإلكتروني 1440هـ | باقات جديدة وموعد فتح باب المرحلة الثانية

ذكرت وزارة الحج والعمرة في السعودية، بأنها قد قررت فتح باب التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440هـ، وذلك مع ساعات الصباح الأولى في يوم الخميس المقبل، والموافق الأول من شهر ذي القعدة من العام الهجري، والرابع من شهر يوليو لسنة 2019م، وهذا في الوقت الذي قالت فيه الوزارة، بأن التسجيل في المسار الإلكتروني هو أمر ملزم وضروري لكل حجاج الداخل في العام الحالي.
خطوات التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440هـ
ونشرت وزارة الحج والعمرة عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، فيديو يوضح طريقة وخطوات التسجيل في المسار الإلكتروني، وذلك بالنسبة لكل المواطنين السعوديين الراغبين في أداء فريضة الحج في العام الهجري 1440، مشددة على ضرورة بأن يكون حجز الحج لهذا العام عبر المسار الإلكتروني فقط، وضرورة عدم التعامل مع الوسطاء والشركات التي ترغب في النصب على المواطنين.
وذكرت وزارة الحج والعمرة، بأن عدد حجاج الداخل هذا العام من المتوقع بأن يصل لنحو 230 ألف حاج وحاجة، ويتم ذلك عن طريق أكثر من 190 شركة ومؤسسة موجودة داخل المملكة العربية السعودية.
باقات المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1440 هـ
أعلنت وزارة الحج والعمرة في الساعات الماضية عن توفيرها لعدد كبير من الباقات الجديدة بالنسبة للضيافة عند التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل في العام الهجري 1440هـ.
وجاءت الباقات التي تم الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل الوزارة على النحو التالي:
- باقة ضيافة (1)، وهي باقة تترواح أسعارها ما بين (7561-8161) ريال وتوفر “باقة ضيافة 1 بلس” ميزة السكن بمكة المكرمة.
- باقة باقة ضيافة (2): أسعارها تتراوح ما بين (7310 – 7910) ريال وهي توفر ميزة السكن بمكة المكرمة.
- باقة باقة ضيافة (3): تتراوح أسعارها ما بين (6508- 7108) ريال وكذلك توفر خدمة السكن في مدينة مكة المكرمة.
- باقة ضيافة (4): تتراوح أسعارها ما بين (5708 -6308) ريال وتوفر ميزة السكن في مدينة مكة المكرمة.
- باقة ضيافة (1 أبراج): وهي باقة يبلغ سعرها نحو (11905 ريال) وتخصص هذه الباقة للحجاج الذين يسكنون في أبراج منى الستة فقط.