، جائزة الملك عبدالعزيز للجودة: 31 أغسطس آخر موعد للتسجيل في الدورة الـ5 ،

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أوضحت الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة أن آخر موعد للتسجيل في الدورة الخامسة للجائزة للمنشآت الحكومية والخاصة وغير الربحية سيكون بنهاية شهر اغسطس القادم من العام الجاري 2019م.
وأكدت الأمانة العامة للجائزة أن إجراءات التسجيل للمنشآت الراغبة في المنافسة على الجائزة تتم عبر المنظومة الإلكترونية التابعة للجائزة "تميز نت"، مشيرة إلى أن التسجيل يشمل المنشآت الحكومية والقطاع الخاص والمنشآت غير الربحية.
وتقدم جائزة الملك عبدالعزيز للجودة من خلال المشاركة في التنافس على الجائزة فرصة للمنشآت والقطاعات الانتاجية للتعرف على أفضل الممارسات من خلال استخدام نموذج التميز المؤسسي للتطبيق الشامل لتحسين الأداء، وإجراء التقييم الذاتي، والخضوع لجهة خارجية محايدة لإجراء التقييم والحصول على تقرير متكامل لنقاط القوة وفرص التحسين ومعرفة الدرجة الكلية من (1000) نقطة التي تحدد مستوى التميز.
وتشمل الجائزة في دورتها الخامسة 15 فئة مخصصة لكل من المنشآت الحكومية والخاصة وغير الربحية، حيث تتضمن المنشآت الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات بما فيها مؤسسات التعليم العالي الحكومي ومؤسسات القطاع الصحي الحكومي، بحيث تكون الجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ويحق لهذه الجهة ترشيح نفسها أو مَن تراه من الوكالات أو المراكز أو الإدارات التابعة لها تنظيميًّا.
فيما تشتمل فئات القطاع الخاص على المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة سواء الصناعية أو الخدمية والمجمعات التعليمية الأهلية والجامعات الأهلية والمستشفيات الخاصة (التي تزيد على 100 سريرٍ فما فوق)، وتتضمن المنشآت غير الربحية كلاً من الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية.
وكانت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة قد أعلنت في 23 يناير بداية العام الجاري 2019 عبر منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي بدء التسجيل للمؤسسات الراغبة في المشاركة من المنشآت الوطنية الحكومية والخاصة وغير الربحية.
جائزة الملك عبدالعزيز للجودة: 31 أغسطس آخر موعد للتسجيل في الدورة الـ5صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-03
أوضحت الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة أن آخر موعد للتسجيل في الدورة الخامسة للجائزة للمنشآت الحكومية والخاصة وغير الربحية سيكون بنهاية شهر اغسطس القادم من العام الجاري 2019م.
وأكدت الأمانة العامة للجائزة أن إجراءات التسجيل للمنشآت الراغبة في المنافسة على الجائزة تتم عبر المنظومة الإلكترونية التابعة للجائزة "تميز نت"، مشيرة إلى أن التسجيل يشمل المنشآت الحكومية والقطاع الخاص والمنشآت غير الربحية.
وتقدم جائزة الملك عبدالعزيز للجودة من خلال المشاركة في التنافس على الجائزة فرصة للمنشآت والقطاعات الانتاجية للتعرف على أفضل الممارسات من خلال استخدام نموذج التميز المؤسسي للتطبيق الشامل لتحسين الأداء، وإجراء التقييم الذاتي، والخضوع لجهة خارجية محايدة لإجراء التقييم والحصول على تقرير متكامل لنقاط القوة وفرص التحسين ومعرفة الدرجة الكلية من (1000) نقطة التي تحدد مستوى التميز.
وتشمل الجائزة في دورتها الخامسة 15 فئة مخصصة لكل من المنشآت الحكومية والخاصة وغير الربحية، حيث تتضمن المنشآت الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات بما فيها مؤسسات التعليم العالي الحكومي ومؤسسات القطاع الصحي الحكومي، بحيث تكون الجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ويحق لهذه الجهة ترشيح نفسها أو مَن تراه من الوكالات أو المراكز أو الإدارات التابعة لها تنظيميًّا.
فيما تشتمل فئات القطاع الخاص على المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة سواء الصناعية أو الخدمية والمجمعات التعليمية الأهلية والجامعات الأهلية والمستشفيات الخاصة (التي تزيد على 100 سريرٍ فما فوق)، وتتضمن المنشآت غير الربحية كلاً من الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية.
وكانت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة قد أعلنت في 23 يناير بداية العام الجاري 2019 عبر منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي بدء التسجيل للمؤسسات الراغبة في المشاركة من المنشآت الوطنية الحكومية والخاصة وغير الربحية.
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
02:17 PM
ضمن 15 فئة.. ويشمل المنشآت الحكومية والقطاع الخاص وغير الربحية
أوضحت الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة أن آخر موعد للتسجيل في الدورة الخامسة للجائزة للمنشآت الحكومية والخاصة وغير الربحية سيكون بنهاية شهر اغسطس القادم من العام الجاري 2019م.
وأكدت الأمانة العامة للجائزة أن إجراءات التسجيل للمنشآت الراغبة في المنافسة على الجائزة تتم عبر المنظومة الإلكترونية التابعة للجائزة "تميز نت"، مشيرة إلى أن التسجيل يشمل المنشآت الحكومية والقطاع الخاص والمنشآت غير الربحية.
وتقدم جائزة الملك عبدالعزيز للجودة من خلال المشاركة في التنافس على الجائزة فرصة للمنشآت والقطاعات الانتاجية للتعرف على أفضل الممارسات من خلال استخدام نموذج التميز المؤسسي للتطبيق الشامل لتحسين الأداء، وإجراء التقييم الذاتي، والخضوع لجهة خارجية محايدة لإجراء التقييم والحصول على تقرير متكامل لنقاط القوة وفرص التحسين ومعرفة الدرجة الكلية من (1000) نقطة التي تحدد مستوى التميز.
وتشمل الجائزة في دورتها الخامسة 15 فئة مخصصة لكل من المنشآت الحكومية والخاصة وغير الربحية، حيث تتضمن المنشآت الحكومية: الوزارات والهيئات والمؤسسات بما فيها مؤسسات التعليم العالي الحكومي ومؤسسات القطاع الصحي الحكومي، بحيث تكون الجهة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ويحق لهذه الجهة ترشيح نفسها أو مَن تراه من الوكالات أو المراكز أو الإدارات التابعة لها تنظيميًّا.
فيما تشتمل فئات القطاع الخاص على المنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة سواء الصناعية أو الخدمية والمجمعات التعليمية الأهلية والجامعات الأهلية والمستشفيات الخاصة (التي تزيد على 100 سريرٍ فما فوق)، وتتضمن المنشآت غير الربحية كلاً من الجمعيات الخيرية والمؤسسات غير الربحية.
وكانت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة قد أعلنت في 23 يناير بداية العام الجاري 2019 عبر منصاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي بدء التسجيل للمؤسسات الراغبة في المشاركة من المنشآت الوطنية الحكومية والخاصة وغير الربحية.
، جائزة الملك عبدالعزيز للجودة: 31 أغسطس آخر موعد للتسجيل في الدورة الـ5 ،
المصدر : الخليج 365
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