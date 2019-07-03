، شاهد.. إزالة 22 بسطة مخالفة من سوق فواكه وخضار الطائف ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شنّت الإدارة العامة للأسواق بأمانة محافظة الطائف، حملة لمتابعة مخالفات سوق الخضار والفواكه المركزي؛ أسفرت عن إزالة 22 بسطة مخالفة.
وشملت البسطات الثابتة والمتحركة التي استغلت المساحات المفتوحة ومواقف السيارات والأرصفة وسبل المشاة وساحة الحراج وشغلها بشكل غير نظامي بالبسطات المتحركة والثابتة ومزاحمة المتسوقين.
وأوضحت وكالة الخدمات والبلدية الفرعية، أن الحملة تستهدف الحد من ظاهرة انتشار الباعة الجائلين والبسطات العشوائية والمخالفات النظامية؛ نظرًا لما تُسببه من تشويه للمظهر العام، وعرض للفواكه والخضراوات في بيئة غير صحية ومُعرّضة للتلوث، وإعاقة الحركة المرورية داخل السوق، واستخدام أرصفة المشاة لوضع البسطات بشكل عشوائي؛ مخالفة بذلك الأنظمة والتعليمات.
وذكرت الوكالة، أنها وضعت خطة رقابية لمتابعة العمل بأسواق النفع العام، والتي تشهد زيادة في نِسَب الارتياد والمعروضات، وتكثف الفِرَق الرقابية الميدانية جولاتها على الأسواق لضبط المخالفات وتصحيحها وإلزام الباعة بالاشتراطات النظامية.
شاهد.. إزالة 22 بسطة مخالفة من سوق فواكه وخضار الطائففهد العتيبي الخليج 365 2019-07-03
شنّت الإدارة العامة للأسواق بأمانة محافظة الطائف، حملة لمتابعة مخالفات سوق الخضار والفواكه المركزي؛ أسفرت عن إزالة 22 بسطة مخالفة.
وشملت البسطات الثابتة والمتحركة التي استغلت المساحات المفتوحة ومواقف السيارات والأرصفة وسبل المشاة وساحة الحراج وشغلها بشكل غير نظامي بالبسطات المتحركة والثابتة ومزاحمة المتسوقين.
وأوضحت وكالة الخدمات والبلدية الفرعية، أن الحملة تستهدف الحد من ظاهرة انتشار الباعة الجائلين والبسطات العشوائية والمخالفات النظامية؛ نظرًا لما تُسببه من تشويه للمظهر العام، وعرض للفواكه والخضراوات في بيئة غير صحية ومُعرّضة للتلوث، وإعاقة الحركة المرورية داخل السوق، واستخدام أرصفة المشاة لوضع البسطات بشكل عشوائي؛ مخالفة بذلك الأنظمة والتعليمات.
وذكرت الوكالة، أنها وضعت خطة رقابية لمتابعة العمل بأسواق النفع العام، والتي تشهد زيادة في نِسَب الارتياد والمعروضات، وتكثف الفِرَق الرقابية الميدانية جولاتها على الأسواق لضبط المخالفات وتصحيحها وإلزام الباعة بالاشتراطات النظامية.
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
01:54 PM
حصيلة حملة مفاجئة نفّذتها الإدارة العامة للأسواق التابعة للأمانة
شنّت الإدارة العامة للأسواق بأمانة محافظة الطائف، حملة لمتابعة مخالفات سوق الخضار والفواكه المركزي؛ أسفرت عن إزالة 22 بسطة مخالفة.
وشملت البسطات الثابتة والمتحركة التي استغلت المساحات المفتوحة ومواقف السيارات والأرصفة وسبل المشاة وساحة الحراج وشغلها بشكل غير نظامي بالبسطات المتحركة والثابتة ومزاحمة المتسوقين.
وأوضحت وكالة الخدمات والبلدية الفرعية، أن الحملة تستهدف الحد من ظاهرة انتشار الباعة الجائلين والبسطات العشوائية والمخالفات النظامية؛ نظرًا لما تُسببه من تشويه للمظهر العام، وعرض للفواكه والخضراوات في بيئة غير صحية ومُعرّضة للتلوث، وإعاقة الحركة المرورية داخل السوق، واستخدام أرصفة المشاة لوضع البسطات بشكل عشوائي؛ مخالفة بذلك الأنظمة والتعليمات.
وذكرت الوكالة، أنها وضعت خطة رقابية لمتابعة العمل بأسواق النفع العام، والتي تشهد زيادة في نِسَب الارتياد والمعروضات، وتكثف الفِرَق الرقابية الميدانية جولاتها على الأسواق لضبط المخالفات وتصحيحها وإلزام الباعة بالاشتراطات النظامية.
، شاهد.. إزالة 22 بسطة مخالفة من سوق فواكه وخضار الطائف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. إزالة 22 بسطة مخالفة من سوق فواكه وخضار الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.