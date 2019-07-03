، شاهد.. إزالة 22 بسطة مخالفة من سوق فواكه وخضار الطائف ،

محمد بن مسعود - الدمام - حصيلة حملة مفاجئة نفّذتها الإدارة العامة للأسواق التابعة للأمانة

شنّت الإدارة العامة للأسواق بأمانة محافظة الطائف، حملة لمتابعة مخالفات سوق الخضار والفواكه المركزي؛ أسفرت عن إزالة 22 بسطة مخالفة.

وشملت البسطات الثابتة والمتحركة التي استغلت المساحات المفتوحة ومواقف السيارات والأرصفة وسبل المشاة وساحة الحراج وشغلها بشكل غير نظامي بالبسطات المتحركة والثابتة ومزاحمة المتسوقين.

وأوضحت وكالة الخدمات والبلدية الفرعية، أن الحملة تستهدف الحد من ظاهرة انتشار الباعة الجائلين والبسطات العشوائية والمخالفات النظامية؛ نظرًا لما تُسببه من تشويه للمظهر العام، وعرض للفواكه والخضراوات في بيئة غير صحية ومُعرّضة للتلوث، وإعاقة الحركة المرورية داخل السوق، واستخدام أرصفة المشاة لوضع البسطات بشكل عشوائي؛ مخالفة بذلك الأنظمة والتعليمات.

وذكرت الوكالة، أنها وضعت خطة رقابية لمتابعة العمل بأسواق النفع العام، والتي تشهد زيادة في نِسَب الارتياد والمعروضات، وتكثف الفِرَق الرقابية الميدانية جولاتها على الأسواق لضبط المخالفات وتصحيحها وإلزام الباعة بالاشتراطات النظامية.