الشاب الذي نجا بأعجوبة من حادث بجدة يروي التفاصيل وأسباب تنازله عن شكواه

كشف الشاب الذي نجا من حَادث اصطدام مروع في حي المشتل بمحافظة جدة السبت الماضي، تفاصيل الواقعة التي انتشر مقطع فيديو لها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المواطن سالم سعد نصير إنه كان يشتري سماداً من مشتل زراعي، وأنه سبق العامل لكي يهيئ صندوق السيارة المتوقفة بجانب الطريق ليضع كيس السماد فيه، وما إن بدأ في ترتيب الأغراض إلا وفوجئ بسيارة قادمة تصدم سيارته من الخلف، فاندفع بعيداً رغم أنه لم يسمع صوت الفرامل أو بوق السيارة المسرعة.

وأكد نصير بحسب “عاجل” أنه بصحة جيدة ولم يُصب إلا إصابة خفيفة في اليد، لكن سيارته تعرضت لأضرار كبيرة.

وأفاد أنه تنازل عن شكواه ضد قائد المركبة التي صدمته، مؤكداً أن الأخير لم يتعمد دهسه، حيث إنه لا توجد سابق معرفة بينهما.