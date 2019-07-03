بالصور.. مصرع شخصين في حريق منزل شعبي بجدة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، مصرع شخصين إثر حريق اندلع في منزل شعبي بمدينة جدة، وذكر بيانٌ صادرٌ عن المديرية، اطلعت عليه «عاجل»: «أخمَد مدني جدة حريقًا اندلع بمنزل شعبي مكوَّن من دورين، نتج عن الحادث وفاة رجل وامرأة نسأل الله لهما الرحمة والمغفرة».

ونشرت «الدفاع المدني» صورًا للحادثة، دون أن تكشف مزيدًا من التفاصيل كما لم توضّح هوية الضحايا أو سبب اندلاع الحريق.

وتمثّل «المنازل» 43% من حوادث الحريق السعودية، وتقع أغلب هذه الحوادث بعد منتصف الليل (أثناء النوم)، كما أنّ معظم ضحاياها من الأطفال، حيث يُشكّلون ما نسبته 81% من الوفيات والإصابات، و90% من الحالات تكون بسبب الاختناق، حسبما أعلنت «الدفاع المدني» في وقتٍ سابق.

وحذّرت المديرية من حوادث الحرائق المنزلية التي تشهدها المملكة، وبخاصةٍ في فصل الصيف؛ لما تُسبِّبه من آثار اقتصادية وصحية واجتماعية ونفسية كبيرة على الأفراد والمجتمع والدولة، وقالت: إنّه يمكن تلافي الخسائر البشرية والمادية وتداعياتها من خلال ارتفاع مستوى الوعي والسلوك الوقائي، إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية بما في ذلك تركيب أجهزة الإنذار وكواشف الدخان التي أثبتت فعاليتها في تحسُّس وكشف الحرائق في بدايتها بما يُمكِّن السكان من التعامل معها قبل استفحالها وتزايد احتمالات خطرها.