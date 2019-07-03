طلائع حجاج «طريق مكة» تتأهَّب للانطلاق من مطارات 5 دول

أعلنت هيئة الجمارك السعودية، اليوم الأربعاء، أنّ طلائع الحجاج المستفيدين من مبادرة «طريق مكة» تتأهَّب للانطلاق من مطارات خمس دول إلى المملكة لأداء مناسك حج ١٤٤٠هـ.
وقالت الهيئة في إنفوجراف اطلع عليه «عاجل»: إنَّ طريق مكة إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي أطلقته قيادة المملكة كأحد برامج رؤية 2030 للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.
وأطلقت وزارة الداخلية، هذه المبادرة بالتعاون مع الجهات المشارِكة في تنفيذها لتيسير رحلة الحجاج إلى المملكة من خلال إنهاء إجراءات دخولهم من منافذ المغادرة في بلدانهم.
ويستفيد من «طريق مكة» في موسم حج 1440 هـ أكثر من 225 ألف حاج وحاجة من الدول التي انضمت للمبادرة، وهي ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبنجلاديش وتونس.
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