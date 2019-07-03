«شرطة الرياض» تُطيح بتشكيل عصابي يمني تخصّص في سرقة محلات

ألقت الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض، القبض على ثلاثة يمنيين لتورطهم بارتكاب خمس جرائم سرقة.
وذكر بيانٌ صادرٌ عن «شرطة الرياض»، اليوم الأربعاء، أنّه تمّ إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من ثلاثة يمنيين؛ لتورطهم في ارتكاب خمس جرائم سرقة؛ بكسر أقفال محلات تجارية والاستيلاء على ما بداخلها من أموال وبضائع ومقتنيات.
وأضاف البيان، أنّ قوات الأمن ضبطت بحوزة المتهمين ثلاثة أسلحة بيضاء، وأدوات تُستخدم لكسر الأقفال، لافتًا إلى أنّه تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
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