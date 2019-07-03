عُدِّدت المزايا.. جامعة الباحة تغيّر مسمى وكالة التطوير الأكاديمي

أصدر مدير جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، اليوم الأربعاء، قرارًا بتغيير مسمى وكالة الجامعة للتطوير الأكاديمي وخدمة المجتمع، إلى وكالة الجامعة للتطوير والجودة، وتكليف الدكتور فارس بن صالح الغامدي بهذه الوكالة.

وقال الغامدي، حسب بيانٍ صادرٍ عن الجامعة، اطلعت عليه «عاجل»، إنَّ الوكالة تسعى إلى الإشراف والمتابعة المستمرة لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والتميُّز، من خلال تطبيق أفضل الممارسات في العمليات الأكاديمية والإدارية.

وأضاف أنّ الوكالة تهتم باستشراف مستقبل الجامعة، من خلال إعداد وتحديث الخطة الاستراتيجية للجامعة؛ بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحوّل الوطني 2030، وخطة التعليم العالي «آفاق»، وخطط التنمية والتطورات العالمية في مجال التعليم؛ بما يُعزِّز دور الجامعة التنموي وتحسين جودة خدماتها ورفع كفاءة مخرجاتها.

وأشار إلى أنَّ الوكالة تنفِّذ برامج موجهة إلى المجتمع، تتمثّل في عقد شراكات مجتمعية من أجل المساهمة في تنميته وتطويره، وإيجاد حلول مناسبة للمشكلات المختلفة، إضافةً إلى نشر ثقافة الفكر الريادي والقيادة والريادية بين طلاب وطالبات الجامعة والعمل على تطوير أفكارهم وابتكاراتهم وتحويلها إلى مشروعات حقيقية.