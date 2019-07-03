«مدني الطائف»: 6 أهداف لفرضية حريق «نفق التحلية» الجديد

نفَّذت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، اليوم الأربعاء، خطةً فرضيةً لحريق في خزانات الهيدروليك بمكينة الحفر الخاصة بمشروع نفق تحلية المياه الجديد بالكر.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الناطق باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف أنَّ الخطة تهدف إلى التأكُّد من جاهزية فرق الدفاع المدني، وقياس سرعة الاستجابة ومعرفة المداخل والمخارج والطرق، ومدى فاعلية اشتراطات السلامة بالموقع.
وأضاف أنَّ الخطة تسعى كذلك للتأكُّد من جاهزية منسوبي ومسؤولي الأمن والسلامة في الشركة الخاصة للتعامل مع حالات الطوارئ، والوقوف على استعداد الجهات المشاركة المنفذة لأعمال وتدابير الدفاع المدني أثناء حالات الطوارئ، وقيام كل جهة بالمهام والواجبات المحددة لها.
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