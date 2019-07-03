الملك وولي العهد يُهنِّئان ترامب بذكرى الاستقلال الأمريكي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء: إنَّ الملك أعرب باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس ترامب، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد خادم الحرمين بهذه المناسبة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور في المجالات كافة.

في سياق متصل، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس ترامب، أعرب فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

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وتحتفل الولايات المتحدة، بهذه الذكرى في الرابع من يوليو من كل عام، وذلك بمناسبة اعتماد وثيقة إعلان الاستقلال عن بريطانيا العظمى، وعادةً ما يرتبط بعيد الاستقلال المسيرات والألعاب النارية وحفلات الشواء والكرنفالات والمعارض والرحلات والحفلات الموسيقية ومباريات البيسبول وحتى لمّ شمل العائلة، وكذلك الخطب السياسية والاحتفالات وغيرها من المناسبات العامة والخاصة للاحتفال بتاريخ وتقاليد الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد أعلن أمس الاثنين، أنَّ دبابات وطائرات حربية ستشارك في احتفالات العيد الوطني الأمريكي، وذلك في كسر للتقاليد المتعارف عليها في هذه المناسبة الوطنية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن ترامب الذي يعتزم إلقاء كلمة خلال الاحتفالات من نصب لنكولن التذكاري، قوله إنّه سيتم وضع دبابات شيرمان وأبرامز في مناطق معينة لعرضها. مضيفًا: «لدينا بعض المعدات المذهلة».