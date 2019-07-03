مع بدء تحرُّك الكتلة الساخنة.. كراني يُحذّر من التعرُّض لأشعة الشمس

قال الخبير في الطقس والأرصاد حسن كراني، إنّ اليوم الأربعاء، هو بداية ملموسة لتحرك الكتلة الساخنة من الغرب للوسط، متحدثًا عن طقس شديد الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وغرّد كراني، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»،: «الأربعاء الثالث من يوليو بعون الله بداية ملموسة لتحرُّك الكتلة الساخنة من الغرب للوسط، للشمال، للشرق، ويبلغ مداه الأحد المقبل.. طقس شديد الحرارة على معظم المناطق ويميل للاعتدال على المصايف»، ناصحًا بعدم التعرُّض لأشعة الشمس لفترة طويلة.

وكانت هيئة الأرصاد، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، توقّعت فيه استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وأشارت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنَّ هذه الحالة تشمل مناطق الشرقية والرياض ونجران، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما من المتوقّع تكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير يمتد إلى مرتفعات الباحة.