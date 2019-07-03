السعودية اليوم / بلدية الشوقية تٌكثّف جهودها لمعالجة التشوه البصري



مكة المكرمة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واس

ألزمت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة مُلاك المباني قيد الإنشاء و المقاولين المنفذين للمشاريع بنقل مُخلّفات البناء والترميم ونواتج حفر الأراضي في عددٍ من المواقع والأحياء السكنية بنطاق البلدية, وذلك ضمن مبادرة "مكة بلا مُخلّفات بناء" لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد غالب المشيخي, أن البلدية تكثف جهودها لتأهيل الأحياء السكنية والحدائق العامة ومعاجلة المخالفات المُسببة للتشوه، حيث قامت البلدية مؤخراً بإزالة 110 مشرباً للطيور بالأماكن العامة نظراً لتسببها بأضرار بيئية و توالد ليرقات البعوض.

وناشد المشيخي المواطنين والمقيمين التعاون مع البلدية لتحقيق أهداف مبادرة معالجة التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري وحماية المرافق العامة من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية, وذلك عبر نظام بلدي 940 المخصص للبلاغات و التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالأمانة.

// انتهى //

13:44ت م

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