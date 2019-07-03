اقتصادي / البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع



عمّان 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واس

اغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.64% ، عند مستوى 1887.24 نقطة.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 6.7 مليون دينار أردني، وسط تداول 6.6 مليون سهم، نفذت من خلال 3,790 صفقة.

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13:34ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.