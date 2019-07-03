السعودية اليوم / فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم 50 طنا من التمور هدية المملكة لجمهورية بوركينا فاسو



واغادوغو 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واس

سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 50 طنا من التمور هدية المملكة العربية

حضر التسليم وزيرة المرأة والعمل الإنساني البوركينية هيلين ماريشال البودو، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي، ووفد من وزارة المالية السعودية، وفريق المركز.

وأشادت وزيرة المرأة البوركينية في تصريح صحفي بأعمال المركز موجهة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - فيما يبذلونه تجاه العمل الإنساني وإيصال المساعدات لبلادها ، منوهة بالعلاقات المتميزة والوطيدة التي تجمع المملكة بجمهورية بوركينا فاسو.

وعبر السفير وليد الحمودي من جانبه عن شكره الجزيل للجهود الإنسانية التي يضطلع بها مركز الملك سلمان للإغاثة التي وصلت إلى أنحاء العالم كافة .

وتأتي هذه المساعدات ضمن البرامج الغذائية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعوب والدول في كافة أصقاع العالم.

// انتهى //

13:34ت م

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واغادوغو 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واسسلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 50 طنا من التمور هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية بوركينا فاسو.حضر التسليم وزيرة المرأة والعمل الإنساني البوركينية هيلين ماريشال البودو، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بوركينا فاسو الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي، ووفد من وزارة المالية السعودية، وفريق المركز.وأشادت وزيرة المرأة البوركينية في تصريح صحفي بأعمال المركز موجهة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - فيما يبذلونه تجاه العمل الإنساني وإيصال المساعدات لبلادها ، منوهة بالعلاقات المتميزة والوطيدة التي تجمع المملكة بجمهورية بوركينا فاسو.وعبر السفير وليد الحمودي من جانبه عن شكره الجزيل للجهود الإنسانية التي يضطلع بها مركز الملك سلمان للإغاثة التي وصلت إلى أنحاء العالم كافة .وتأتي هذه المساعدات ضمن البرامج الغذائية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعوب والدول في كافة أصقاع العالم.// انتهى //13:34ت م0115

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