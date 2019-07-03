السعودية اليوم / فرع الهلال الأحمر بالباحة ينظم دورة تدريبية في الإسعافات الأولية



الباحة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واس

ينظم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة يوم الاثنين القادم، "الدورة الإسعافية"، ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية، وذلك بمقر وحدة التدريب بمركز الهلال الأحمر بالمندق.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني، أن الدورة التي تبدأ من بعد صلاة العصر، سيقدم خلالها العديد من المحاور حول الإسعافات الأولية والتدريب العملي، مفيداً أن المتدرب سيحصل على كتاب للإسعافات الأولية وشهادة معتمدة من الهلال الأحمر، وبطاقة مسعف أولي.

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13:32ت م

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