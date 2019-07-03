سياسي / الاتحاد البرلماني العربي يدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها



عمّان 30 شوال 1440هـ 03 يوليو 2019 م واس

دان رئيس الاتحاد البرلماني العربي المهندس عاطف الطراونة، الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي، و الذي أدى إلى إصابة 9 مدنيين.

وأضاف في بيان أصدره الاتحاد اليوم ، أن استهداف المدنيين يعد انتهاكا فاضحا للمثل والقيم الإنسانية والأعراف الدولية، مؤكداً على ضرورة اتخاذ خطوات حثيثة وملموسة لمنع تمويل الإرهاب، وتجفيف منابعه ومحاربة فكره عبر تكثيف جهود المجتمع الدولي في مواجهة الساعين لعرقلة الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

وجدد الطراونة التأكيد على موقف الاتحاد البرلماني العربي الثابت والداعم لجهود المملكة ومساعيها الدبلوماسية الهادفة إلى إرساء الأمن والاستقرار في العالم العربي والإسلامي، ولجميع الخطوات التي تحفظ مصالحها وأمنها واستقرارها، وأمن وسلامة مواطنيها، معربا في الوقت نفسه عن ثقة الاتحاد بحكمة قيادة المملكة وقدرتها على الوقوف بثبات وعزيمة في وجه مختلف أشكال الإرهاب.

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13:32ت م

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