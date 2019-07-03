السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن مشعل يستقبل رئيس الغرفة التجارية بالقصيم والأمين العام الجديد



بريدة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه اليوم, رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية التجارية بالمنطقة عبدالعزيز الحميد, يرافقه أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة المعين حديثاً محمد بن عبدالكريم الحنايا، الذين قدموا للسلام على سموه بمناسبة تعيينه أميناً جديداً لغرفة القصيم.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم به، متمنياً له التوفيق والنجاح في مجال عمله الجديد، لخدمة رجال الأعمال والقطاع الخاص وتمثيلهم بما يليق بدورهم الاقتصادي والتنموي، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة في المجالات كافة, لافتاً الانتباه إلى أن ما تشهده المنطقة من تطور في المشروعات الاستثمارية يعزز دور الغرفة التجارية في مضاعفة الجهود لخدمة المنطقة بشكل أكبر, متمنياً للجميع دوام العون والتوفيق.

من جهته عبر أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة محمد بن عبدالكريم الحنايا، عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على حفاوة الاستقبال، منوهاً بدعمه لرجال الأعمال، وتوجيهه المتواصل لعمل أعضاء الغرفة التجارية، سائلاً المولى أن يكون عند حسن الظن في تقديم الخدمات كافة التي تنعكس على المواطنين وخدمتهم، وتدعم العمل الاستثماري في المنطقة.

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13:30ت م

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