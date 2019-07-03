

تبوك 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واس

التقى مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أمس, باللجان والفرق الكشفية العاملة في المعسكر الكشفي المعد لخدمة ضيوف بيت الله الحرام, من خلال منفذ حالة عمار في المنطقة، والاستعداد لمشاركة كشافة تعليم تبوك في أعمال حج هذا العام 1440 هـ.

واطلع العُمري على آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال وخدمة ضيوف بيت الله الحرام والخطط المعدّة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة تبوك: إن خدمة ضيوف بيت الله الحرام لهو شرفٌ كبير وأجره عند الله عظيم, ويجب على جميع الكشافة ومن يقومون بخدمة حجاج بيت الله تقوى الله أولاً ، والتفاني في خدمة الدين والوطن الذي حباه الله بنعمة وجود الحرمين الشريفين, مؤكداً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين - أيدها الله - لا تألو جهداً في توفير كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.

وأضاف أن كل اللجان العاملة في منفذ حالة عمار تجد الدعم والتوجيه بشكل مباشر ومستمر من صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، متمنياً لجميع الحجاج حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً .

حضر اللقاء المساعد للشؤون التعليمية ونائب المشرف العام على المعسكر الكشفي ماجد القعير, ومدير إدارة نشاط الطلاب قائد عام معسكرات خدمة ضيوف الرحمن بتعليم تبوك الدكتور عبدالله الحارثي والقادة الكشفيين.

// انتهى //

13:21ت م

0107





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير تعليم تبوك يلتقي بالقادة الكشفيين استعداداً لخدمة ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.