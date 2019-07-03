السعودية اليوم / مدير تعليم نجران يرحب بالمعلمين والمعلمات الجدد ويوجه الإدارة بتسهيل إجراءاتهم



نجران 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واس

وجه مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي العتيبي اليوم، جميع الأقسام والجهات المعنية بإدارة التعليم، بتقديم الخدمات والرعاية للمعلمين والمعلمات الجدد، وتسهيل إجراءات إكمال المتطلبات، استعداداً لمباشرتهم مع بداية الدراسة.

ورحب الدكتور العتيبي بالمعلمين والمعلمات الجدد والمعينين حديثاً، مؤكداً على مكانة المعلم ودوره الكبير في بناء الوطن ورعاية الأجيال وإعداد المواطن الصالح، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء رسالتهم السامية، جاء ذلك خلال زيارته لمقر المقابلات الشخصية لمرشحي التعليم.

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13:19ت م

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