الشارقة تشيع خالد بن سلطان القاسمي إلى مقبرة الجبيل

2019-07-03

متابعات الخليج 365 - متابعة

شيعت جماهير غفيرة في الشارقة، صباح اليوم الأربعاء، خالد بن سلطان القاسمي، نجل الدكتور سلطان بن محمد القاسمي؛ عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى مثواه الأخير، بعد أن أُديت الصلاة عليه في مسجد الملك فيصل.

وشيع الشيخ خالد بن سلطان القاسمي إلى مثواه الأخير ووري جثمانه الثرى في مقبرة الجبيل بالشارقة.

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وكان خالد بن سلطان بن محمد القاسمي؛ نجل حاكم الشارقة بالإمارات، توفي أمس عن عمر ناهز 39 عامًا، وذلك أثناء وجوده في المملكة المتحدة، حسبما أعلن، الثلاثاء، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

وأمر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي كما نعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية ببالغ الحزن والأسى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.