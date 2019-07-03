زيادة عدد قُراء عدادات الكهرباء بنحو 35% في جميع مناطق المملكة

2019-07-03

متابعات الخليج 365 - واس

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أكدت الشركة السعودية للكهرباء زيادة عدد قُراء العدادات بنحو 35% خلال الفترة الماضية، وذلك في إطار التزامها بقراءة عدادات أكثر من 9.6 مليون مشترك خلال 30 يوماً فقط.

وبينت “السعودية للكهرباء” أن عدد قُراء العدادات في مناطق المملكة المختلفة وصل إلى أكثر من 3700 قارئ، بعد أن كان 2750 قارئ العام الماضي، وأن هذه الزيادة الكبيرة في عدد القُراء تهدف لسرعة تدقيق ومراجعة القراءات وفق أنظمة فوترة حديثة، وإصدار الفواتير خلال 6 أيام فقط من تاريخ قراءة العداد.



وأضافت الشركة أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية والفنية والتقنية التي نفذتها خلال الفترة الماضية لتعزيز الشفافية مع المشتركين، التي كان من بينها إرسال رسالة نصية للمشترك في نفس يوم قراءة عداده، ليتمكن من مطابقة “القراءة الحالية” في الفاتورة الجديدة مع قراءة العداد، واعتماد تصميم جديد للفاتورة يُركز على إبراز المعلومات والبيانات التي تهم المشترك.