شكرا لقرائتكم خبر عن القتل لوافد قتل مواطناً «غيلة» واستولى على هاتفه ودفن جثته بالمدينة المنورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (المدينة المنورة)

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل حداً في محمد محمد نذير «باكستاني الجنسية» لإقدامه على قتل خالد بن عطية الأحمدي «سعودي الجنسية»، وذلك بمباغتته من الخلف وضربه على رأسه بمطرقة ثم الاعتداء عليه بالضرب والطعن بحديدة على أجزاء متفرقة من جسمه وخنقه حتى الموت والاستيلاء على هاتفه المحمول وإخفاء جثته بوضعها في برميل وردمها بالتراب.

ولأن الجاني قام بقتل المجني عليه خفية وقهراً كما قام بأخذ ماله، فقد تم الحكم بإقامة حد الغيلة وذلك بقتله، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني اليوم (الأربعاء) 30 / 10 / 1440هـ بسجون منطقة المدينة المنورة.