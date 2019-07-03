، "أمير تبوك" يطلع على استعدادات إقامة مهرجان الورد والفاكهة ،

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استقبل أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة، أمس، مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتبوك الدكتور مبروك الشليبي.
وأطلع الدكتور الشليبي؛ أمير المنطقة على آخر الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق فعاليات مهرجان الورد والفاكهة لعام 1440هـ، الذي سينطلق تحت رعايته، الأربعاء المقبل، الموافق السابع من شهر ذي القعدة في متنزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك.
من جانبه، أوضح الدكتور الشليبي؛ أن فعاليات مهرجان الورد والفاكهة تستمر 20 يوماً وتضم عديداً من المشاركات المتنوعة التي تسهم في إبراز مقومات منطقة تبوك الزراعية والثقافية والتراثية والسياحية، معرباً عن شكره وتقديره لأمير تبوك، على ما يوليه من دعم واهتمام لجميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذ في المنطقة.
"أمير تبوك" يطلع على استعدادات إقامة مهرجان الورد والفاكهةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-03
استقبل أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة، أمس، مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتبوك الدكتور مبروك الشليبي.
وأطلع الدكتور الشليبي؛ أمير المنطقة على آخر الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق فعاليات مهرجان الورد والفاكهة لعام 1440هـ، الذي سينطلق تحت رعايته، الأربعاء المقبل، الموافق السابع من شهر ذي القعدة في متنزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك.
من جانبه، أوضح الدكتور الشليبي؛ أن فعاليات مهرجان الورد والفاكهة تستمر 20 يوماً وتضم عديداً من المشاركات المتنوعة التي تسهم في إبراز مقومات منطقة تبوك الزراعية والثقافية والتراثية والسياحية، معرباً عن شكره وتقديره لأمير تبوك، على ما يوليه من دعم واهتمام لجميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذ في المنطقة.
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
12:17 PM
"الشليبي": الفعاليات تستمر 20 يوماً وتضم مشاركات متنوعة
استقبل أمير منطقة تبوك رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة، أمس، مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتبوك الدكتور مبروك الشليبي.
وأطلع الدكتور الشليبي؛ أمير المنطقة على آخر الاستعدادات والتجهيزات لانطلاق فعاليات مهرجان الورد والفاكهة لعام 1440هـ، الذي سينطلق تحت رعايته، الأربعاء المقبل، الموافق السابع من شهر ذي القعدة في متنزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك.
من جانبه، أوضح الدكتور الشليبي؛ أن فعاليات مهرجان الورد والفاكهة تستمر 20 يوماً وتضم عديداً من المشاركات المتنوعة التي تسهم في إبراز مقومات منطقة تبوك الزراعية والثقافية والتراثية والسياحية، معرباً عن شكره وتقديره لأمير تبوك، على ما يوليه من دعم واهتمام لجميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذ في المنطقة.
، "أمير تبوك" يطلع على استعدادات إقامة مهرجان الورد والفاكهة ،
المصدر : الخليج 365
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