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أكّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه يسمح لمستفيدي الضمان الاجتماعي استقدام عامل منزلي ثالث يكون ممرضاً أو ممرضة في حال وجود تقارير طبية للمستفيد.
وأوضحت "العمل" في ردّها على استفسار أحد المغرّدين، أنه يسمح بعدد 2 من العمالة المنزلية فقط لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ مؤكدة أنه يسمح بالعامل الثالث "ممرض أو ممرضة" في حال وجود تقارير طبية.
"العمل": يسمح لمستفيدي الضمان استقدام عاملين منزليين والثالث بهذه الحالةماجد الرفاعي الخليج 365 2019-07-03
أكّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه يسمح لمستفيدي الضمان الاجتماعي استقدام عامل منزلي ثالث يكون ممرضاً أو ممرضة في حال وجود تقارير طبية للمستفيد.
وأوضحت "العمل" في ردّها على استفسار أحد المغرّدين، أنه يسمح بعدد 2 من العمالة المنزلية فقط لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ مؤكدة أنه يسمح بالعامل الثالث "ممرض أو ممرضة" في حال وجود تقارير طبية.
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
11:55 AM
جاء ذلك في ردّها على استفسار أحد المغرّدين حول إمكانية الاستقدام
أكّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أنه يسمح لمستفيدي الضمان الاجتماعي استقدام عامل منزلي ثالث يكون ممرضاً أو ممرضة في حال وجود تقارير طبية للمستفيد.
وأوضحت "العمل" في ردّها على استفسار أحد المغرّدين، أنه يسمح بعدد 2 من العمالة المنزلية فقط لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ مؤكدة أنه يسمح بالعامل الثالث "ممرض أو ممرضة" في حال وجود تقارير طبية.
، "العمل": يسمح لمستفيدي الضمان استقدام عاملين منزليين والثالث بهذه الحالة ،
المصدر : الخليج 365
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