، أسعار النفط ترتفع .. مزيج برنت يبلغ 62.52 دولار للبرميل ،

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ارتفع سعر برميل النفط للعقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، اليوم الأربعاء، بمقدار 12 سنتاً ونسبة 0.2 بالمائة، إلى 62.52 دولار أمريكي، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم أغسطس 16 سنتاً أو بنسبة 0.3 بالمئة؛ ليصل سعر البرميل إلى 56.41 دولار أمريكي، وذلك على خلفية تمديد اتفاق منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" وحلفائها لخفض إنتاج النفط حتى مارس من العام المقبل 2020م، والانخفاض الأكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.
يُشار إلى أن منظمة "أوبك" ومنتجين مستقلين آخرين من بينهم روسيا اتفقوا بالأمس، على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط حتى مارس من العام المقبل 2020م، دعماً للأسعار.
أسعار النفط ترتفع .. مزيج برنت يبلغ 62.52 دولار للبرميلصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-03
ارتفع سعر برميل النفط للعقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، اليوم الأربعاء، بمقدار 12 سنتاً ونسبة 0.2 بالمائة، إلى 62.52 دولار أمريكي، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم أغسطس 16 سنتاً أو بنسبة 0.3 بالمئة؛ ليصل سعر البرميل إلى 56.41 دولار أمريكي، وذلك على خلفية تمديد اتفاق منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" وحلفائها لخفض إنتاج النفط حتى مارس من العام المقبل 2020م، والانخفاض الأكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.
يُشار إلى أن منظمة "أوبك" ومنتجين مستقلين آخرين من بينهم روسيا اتفقوا بالأمس، على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط حتى مارس من العام المقبل 2020م، دعماً للأسعار.
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
11:13 AM
على خلفية تمديد اتفاق منظمة الدول المصدّرة وحلفائها لخفض الإنتاج
ارتفع سعر برميل النفط للعقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر، اليوم الأربعاء، بمقدار 12 سنتاً ونسبة 0.2 بالمائة، إلى 62.52 دولار أمريكي، فيما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم أغسطس 16 سنتاً أو بنسبة 0.3 بالمئة؛ ليصل سعر البرميل إلى 56.41 دولار أمريكي، وذلك على خلفية تمديد اتفاق منظمة الدول المصدّرة للنفط "أوبك" وحلفائها لخفض إنتاج النفط حتى مارس من العام المقبل 2020م، والانخفاض الأكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.
يُشار إلى أن منظمة "أوبك" ومنتجين مستقلين آخرين من بينهم روسيا اتفقوا بالأمس، على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط حتى مارس من العام المقبل 2020م، دعماً للأسعار.
، أسعار النفط ترتفع .. مزيج برنت يبلغ 62.52 دولار للبرميل ،
المصدر : الخليج 365
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