ترامب: تجاوز إيران مخزون اليورانيوم قرار سيئ

2019-07-03

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، على قرار إيران تجاوز الحد المسموح به لاحتياطاتها من اليورانيوم المخصب، واصفًا قرار طهران بالسيئ.

وقال ترامب: إيران كانت تنتهك الصفقة النووية البالغة قيمتها 150 مليار دولار (بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار من النقد الدولي) مع الولايات المتحدة، وغيرها من الدول قبل فترة طويلة من انتخابي رئيسًا.

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وأضاف: “لقد انتهكت الآن الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم. خطوة غير جيدة على الإطلاق.”

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، كان أعلن الاثنين الماضي، أن إيران تجاوزت الحد المسموح به لاحتياطاتها من اليورانيوم المخصّب بموجب الاتفاق الدولي الموقع عام 2015 بشأن برنامجها النووي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية “إسنا”.

وقال ظريف: بناء على معلومات بحوزتي، تجاوزت إيران حد الـ300 كلغ من اليورانيوم منخفض التخصيب.