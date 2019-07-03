وفاة رجل وامرأة في حريق منزل شعبي بجدة

2019-07-03

متابعات الخليج 365 - جدة

أخمد الدفاع المدني في جدة، صباح اليوم الأربعاء، حريقًا اندلع بمنزل شعبي مكون من دورين.

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وأوضح الدفاع المدني أن الحريق نتج عنه وفاة رجل وامرأة، سائلًا لله تعالى لهما الرحمة والمغفرة.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحريق والسيطرة عليه، حيث بينت إتيان النيران على محتويات المكان.