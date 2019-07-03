شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الباحة»: آخر موعد للقبول.. غداً والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الباحة)تغلق جامعة الباحة غداً استقبال طلبات القبول السنوي لخريجي الثانوية العامة للطلاب السعوديين، وذلك خلال بوابة القبول على الموقع الإلكتروني للجامعة: https://portal.bu.edu.sa
ونوهت الجامعة أن القبول يشمل جميع التخصصات الأكاديمية المتاحة للبنين والبنات، وأن إعلان نتائج الترشح سيكون على دفعات، تبدأ من يوم (الأربعاء) 07 ذو القعدة 1440هـ.
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