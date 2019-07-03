السعودية | مسؤول أممي: الدعوة لإغلاق "مركز حوار الأديان" غير مقبولة

شكرا لقرائتكم مسؤول أممي: الدعوة لإغلاق "مركز حوار الأديان" غير مقبولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أوضح المفوض السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل موراتينوس، في حديث خاص له مع "العربية.نت" أن السعودية كانت قد شرعت منذ ما يقارب الـ10 سنوات باتخاذ خطوات مهمة في مجال حوار الأديان.

وأكد موراتينوس أن الحملة الشرسة التي تعرض لها مركز الملك عبدالله لحوار الأديان في فيينا "غير مقبولة"، لأن المركز يروج للحوار والتفاهم بين الأديان، ولسوء الأحوال في بعض البلدان الأوروبية أو ما يسمى بـ"الشعبوية"، فمن السهل استهداف بعض الشخصيات، أو التلاعب بالأخبار.

كذلك قال: "مع احترامي للمؤسسة الديمقراطية في فيينا، إلا أني أقول لها إن مركز الحوار لا يجب أن يكون هدفاً، بل يجب توفير الحلول، نحن نحاول أن نحل هذه المشاكل، كما أنني أرى أنه مركز قوي، يمكنه تجاوز هذه الأزمة والاستمرار، كما أن مبادرة التحالف للحضارات بالأمم المتحدة شريك لمركز الملك عبدالله لحوار الأديان، ونحن سنظهر لهم أننا عبر الحوار سنحل كل المشاكل".

كما تابع المفوض السامي حديثه وقال: "مركز حوار الأديان لديه سمعة مرموقة، وهذا رأي العديد من الشركاء الهامين، وأيضا الجاليات والديانات الذين يؤكدون على دور المركز الهام، ونحن كشركاء سنسهم بتطبيق سياسات المركز وهذا الأهم".

الاجتماع العالمي للأديان

من جهة أخرى، شرح ميغيل موراتينوس قائلا: "عندما قام الملك عبدالله بن عبد العزيز باتخاذ قرار عقد اجتماع عالمي لممثلي مختلف الأديان والثقافات حول العالم، دكان من بين المدعوين ملك إسبانيا خوان كارلوس، تلقى حينها العالم الغربي دعوة الملك عبدالله هذه باستغراب، فقد كان الملك عبدالله سباقا إلى اتخاذ هذا القرار، وشرع بإطلاق هذا الحوار والانخراط مع ممثلي مختلف الأديان و التوجهات الإنسانية".

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وأيضا أبان المفوض السامي، أن العمل في مجال الحوار بين الأديان أمر أساسي، وهو ما يجب إدراجه في الخطة الحالية لمواجهة الإرهاب.

كذلك أكد: "آمل أن نحصل على مساهمات، ونحتاج بالطبع الحصول على هذا الدعم من السعودية وغيرها من الدول، من أجل وضع هذه الخطة الجديدة".

تقريب الحوار بين الأديان

المفوض السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ميغيل موراتينوس، أوضح في معرض حديثه: "اليوم، ومع وجود القيادة الجديدة المتمثلة بالملك سلمان بن عبد العزيز والمبادرات الطيبة التي يقوم بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإنني أرى ضرورة بذل المزيد من الجهود في سبيل التقريب بين أتباع مختلف الأديان والشرائع والمعتقدات، ولهذا أؤمن بأن اجتماعنا هذا جاء في وقت مناسب جدا، لقد كوَّنت وجهة نظري هذه بمفردي، لقد شعرت بوجود توجه جدي ونية صادقة بفتح حوار يهدف للتقريب أكثر وأكثر بين جميع أتباع الديانات".

كما تابع: "أنا على دراية تامة أن السعودية بتطوير دورها الفعال في مشروع حوار أتباع الأديان، الذي سيكون له أولوية كبيرة لدى الكثير من دول العالم، وكل ذلك في سبيل تحقيق الاستقرار والازدهار، إنني أُؤكد أهمية تعدد الثقافات لكونها أحد أهم الأبعاد التي ستكون حاضرة وبقوة في اجتماعاتنا ومؤتمراتنا المستقبلية، ولذلك يجب أن نكون مستعدين للتعامل مع هذه المعطيات".

إلى ذلك ختم الحديث: "أعي تماما ما تمثله إسرائيل في نظر الدول العربية والمسلمة، ولكننا هنا نتعامل مع اليهودية على أنها دين بعيدا عن السياسة وتبعاتها".