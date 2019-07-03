محمد بن مسعود - الدمام - باشرته فرق الدفاع المدني وأخمدت النيران تُوفي رجل وامرأة إثر اندلاع حريق في منزل شعبي مكوّن من دوريْن في محافظة جدة. وقالت مديرية الدفاع المدني: أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع بمنزل شعبي مكوّن من دوريْن، نتج عن الحادث وفاة رجل وامرأة.. نسأل الله لهما الرحمة والمغفرة. وفاة رجل وامرأة في حريق منزل شعبي بجدة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-03 تُوفي رجل وامرأة إثر اندلاع حريق في منزل شعبي مكوّن من دوريْن في محافظة جدة. وقالت مديرية الدفاع المدني: أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع بمنزل شعبي مكوّن من دوريْن، نتج عن الحادث وفاة رجل وامرأة.. نسأل الله لهما الرحمة والمغفرة. Advertisements 03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440 10:30 AM باشرته فرق الدفاع المدني وأخمدت النيران باشرته فرق الدفاع المدني وأخمدت النيران تُوفي رجل وامرأة إثر اندلاع حريق في منزل شعبي مكوّن من دوريْن في محافظة جدة. وقالت مديرية الدفاع المدني: أخمد مدني #جدة حريقاً اندلع بمنزل شعبي مكوّن من دوريْن، نتج عن الحادث وفاة رجل وامرأة.. نسأل الله لهما الرحمة والمغفرة. ، وفاة رجل وامرأة في حريق منزل شعبي بجدة ،

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