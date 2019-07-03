، "الإمارات" .. تشييع نجل حاكم الشارقة إلى مثواه الأخير ،

شيّعت الشارقة، اليوم، نجل الدكتور سلطان بن محمد القاسمي؛ عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى مثواه الأخير.
وأُديت الصلاة عليه في مسجد الملك فيصل.
وكان خالد بن سلطان بن محمد القاسمي؛ نجل حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، قد تُوفي عن عمر ناهز 39 عاماً، وذلك في أثناء وجوده في المملكة المتحدة، حسبما أعلنه، الثلاثاء، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.
وأمر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي؛ نجل حاكم الشارقة، ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية ببالغ الحزن والأسى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.
"الإمارات" .. تشييع نجل حاكم الشارقة إلى مثواه الأخيرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-03
شيّعت الشارقة، اليوم، نجل الدكتور سلطان بن محمد القاسمي؛ عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى مثواه الأخير.
وأُديت الصلاة عليه في مسجد الملك فيصل.
وكان خالد بن سلطان بن محمد القاسمي؛ نجل حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، قد تُوفي عن عمر ناهز 39 عاماً، وذلك في أثناء وجوده في المملكة المتحدة، حسبما أعلنه، الثلاثاء، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.
وأمر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي؛ نجل حاكم الشارقة، ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية ببالغ الحزن والأسى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.
03 يوليو 2019 - 30 شوّال 1440
10:22 AM
أديت الصلاة عليه في مسجد الملك فيصل .. نُكست الأعلام
شيّعت الشارقة، اليوم، نجل الدكتور سلطان بن محمد القاسمي؛ عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، إلى مثواه الأخير.
وأُديت الصلاة عليه في مسجد الملك فيصل.
وكان خالد بن سلطان بن محمد القاسمي؛ نجل حاكم الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، قد تُوفي عن عمر ناهز 39 عاماً، وذلك في أثناء وجوده في المملكة المتحدة، حسبما أعلنه، الثلاثاء، المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.
وأمر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان؛ بتنكيس الأعلام في الدولة وإعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام، على وفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي؛ نجل حاكم الشارقة، ونعت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية ببالغ الحزن والأسى الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.
، "الإمارات" .. تشييع نجل حاكم الشارقة إلى مثواه الأخير ،
المصدر : الخليج 365
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