السعودية اليوم / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يُندّد بشدة الهجوم على المبنى الحكومي في كابول



جدة 30 شوال 1440 هـ الموافق 03 يوليو 2019 م واس

ندد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، وبأشد عبارات التنديد، بالهجوم المسلح على المبنى الحكومي في العاصمة الأفغانية كابول يوم الإثنين 1 يوليو 2019، وبأعمال العنف المتجددة في أفغانستان وحث على وقفها فورا.

وأشار معالي الأمين العام إلى الإعلان الصادر عن مؤتمر العلماء الذي انعقد في مكة وإلى القرارات الصادرة عن الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، حاثاً جميع الزعماء والقوى الأفغانية على مضاعفة الجهود من أجل الانخراط في حوار بين الأفغان في سبيل إحلال السلام الدائم وتحقيق الاستقرار في هذا البلد.

ودعا العثيمين جميع بلدان الجوار وأصدقاء أفغانستان والمجتمع الدولي إلى التكاتف وتعزيز الجهود من أجل التوصل إلى تسوية سياسية من خلال عملية سلمية حقيقية وفعلية.

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10:35ت م

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